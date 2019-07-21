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​Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой

21.07.2019 14:44
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&#8203;Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой

Президент Украины Владимир Зеленский уже проголосовал на избирательном участке в Киеве. Там он поделился своими планами на Верховную Раду нового созыва. В Сети уже появились кадры голосования Зеленского, передает "Диалог.UA".  Сегодня, 21 июля, в Украине проходят парламентские выборы. Страна досрочно выбирает 9-й созыв Верховной Рады. Проголосовал уже и президент Зеленский. Он, по всей видимости, уже не сомневается в победе своей политической силы и строит планы на будущее. Так, Зеленский заявил о намерении создать парламентскую коалицию, однако только с представителями новых политических сил. "Ни с кем из старых сил мы не видим коалицию… Думаю, выборы будут справедливыми. Хочу, чтобы в коалиции были новые лица", - сказал президент. 

 

Источник : https://www.dialog. 



Теги: Донбасс, Верховная Рада, избирательный участок, Зеленский
 
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