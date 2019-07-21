Главная / Новости / Украина / Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе
Последние новости раздела
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- Развод в Украине - способ обмануть и получить субсидии12:00
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- «Мы опираемся только на Минские соглашения»: Пушилин опроверг слова Медведчука о «мирном плане»10:39
Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе
21.07.2019 13:42
Известный украинский боксер шокировал общественность своими высказываниями о войне с Россией. Ранее боксер Александр Гвоздик заявил, что войну на востоке страны начала Украина, несмотря на то что вторглась на украинские территории Россия. Однако этого чемпиону оказалось мало, и он рассказал об "истинном" отношении американцев к происходящему в Украине, передает https://www.dialog. со ссылкой на Tribuna.com. Гвоздик, который живет в Америке, заявил, что в Штатах мнение об Украинском государстве практически не изменилось в связи с агрессией Российской Федерации. Спортсмен уверяет, что война в Украине никак не повлияла на обычных американцев, которые беспокоятся о своих проблемах и абсолютно не переживают за украинцев.
Теги: Донбасс, война, чемпион, признание, боксер
Читайте также:
- Миротворцы на Донбасс, признание "ЛДНР" и большая война с Украиной - боевик Гиркин дает советы Путину
- Чем грозит Украине признание Майдана госпереворотом
- На фронте погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Эксперты не исключают возможность мятежа и переворота
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Оккупированный Первомайск мощно атакован: погибла женщина, более 10 раненых, горят дома 12:40
- В зоне ООС 26 обстрелов: ранены двое украинских военных11:23
- КПВВ «Майорск» возобновил свою работу11:02
- «Жесть...»: Ситуация в пунктах пропуска утром 21 июля10:20
- В «ДНР» во время сельхозработ подорвался трактор: водитель получил ранения09:40
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами22:35
- В день 4-5 тысяч: Стало известно, как будут выдаваться жителям ОРДЛО паспорта РФ21:50
- В «Л-ДНР» заявили о готовности соблюдать перемирие с 21 июля21:25
- В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка16:02
- К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину15:40
- Суперматч "Бавария" – "Реал" в США: четыре гола и удаление15:20
- Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ15:00
- Зеленский сказал на избирательном участке, что намерен сделать с Верховной Радой 14:44
- В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков14:20
- Генерал ВСУ выступил за прямые переговоры с "Л/ДНР"14:04
- Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе 13:42
- Удержится ли у власти Кличко: ответ астролога13:20
- США впервые за десять лет меняют тест на гражданство13:00
- Врач рассказал, как загорать без ущерба для здоровья12:20
- Диетолог рассказал, каким продуктом заменить молоко09:20
- Не выбрасывайте деньги на ветер: названы самые бесполезные препараты14:57
- Летние тренды на рынке труда в Украине: ищут молодежь и аграриев13:54
- Цимбалюк: Путин всех переиграл, по крайней мере, в Европе13:19
- Гороскоп по картах Таро на 20 липня: кого чекають неприємності 12:02
- Врач рассказал о плюсах полного отказа от сахара10:02
- 3 знака Зодиака, которые не могут даже представить себя женатыми21:50
- Кремль приготовил Киеву новую ловушку09:02
- Знаменитости рождаются чаще всего под этим знаком Зодиака08:25
- Украина нанесла России жесткий удар: Путин понесет большие потери
- Силовиков привели в боевую готовность по всей Украине, подымается авиация: что происходит
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Путин заговорил о том, что ждет Донбасс, и поставил условие Зеленскому: чего добивается Кремль
- Жириновский предсказал скорую войну с Украиной и рассказал подробности
- Под Донецком разгорелся кровопролитный бой - оккупанты обрушили артиллерию на ВСУ и зацепили гражданских
- Между Харцызском, Должанском и Ровеньками идут железнодорожные составы с неизвестными грузами
- Социологи назвали лидера на парламентских выборах
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Генерал ВСУ раскрыл единственный путь закончить войну на Донбассе