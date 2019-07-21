Боксер-чемпион Гвоздик ошарашил украинцев новым признанием о войне на Донбассе

21.07.2019 13:42

Известный украинский боксер шокировал общественность своими высказываниями о войне с Россией. Ранее боксер Александр Гвоздик заявил, что войну на востоке страны начала Украина, несмотря на то что вторглась на украинские территории Россия. Однако этого чемпиону оказалось мало, и он рассказал об "истинном" отношении американцев к происходящему в Украине, передает https://www.dialog. со ссылкой на Tribuna.com. Гвоздик, который живет в Америке, заявил, что в Штатах мнение об Украинском государстве практически не изменилось в связи с агрессией Российской Федерации. Спортсмен уверяет, что война в Украине никак не повлияла на обычных американцев, которые беспокоятся о своих проблемах и абсолютно не переживают за украинцев.



