К чему приведет падение курса доллара и как это затронет Украину

21.07.2019 15:40

Высказывание американского президента Дональда Трампа может стать началом новой валютной войны. По его словам, США должны ответить аналогичными действиями на «закачку» денег в валютные системы ЕС и Китая. В противном случае, руководимое им государство способно утратить свою ведущую роль в мире. Ранее подобное мнение он высказывал в отношении России, Германии и некоторых других государств, а также проводимой президентом Европейского Центробанка Марио Драги, пишет replyua.net



Реакция не заставила себя ждать. В своей статье Financial Times напомнила, что ранее прозвучавшие подобные высказывания вызвали определенную борьбу между США и рядом европейских стран, а также предупредила американцев о последствиях новой валютной войны. Не остались в стороне и государственные организации. К примеру, Казначейство США и министерство торговли выступили с инициативой ввести санкции, а руководство Федеральной резервной системы США решило понизить процентную ставку, чего не случалось уже 10 лет. Многочисленные эксперты опасаются того, что «скрытая» валютная война может перейти в активную фазу. Стабильность страны или прибыль олигархов — что важнее?



Причина снижения курса доллара

Валютные войны являются одной из разновидностей торговых «военного противостояния», которые регулярно возникают между основными игроками мировых рынков. Они представляют из себя искусственную девальвацию той или иной валюты, устраиваемую руководством страны. Немногочисленность «горячих» валютных войн обусловлена их опасным влиянием на политику страны, что доказала «Великая депрессия», которую США пережили в 30-х годах XX века. По мнению экспертов, в новое противостояние помимо США включатся ЕС, Китай, Россия и Япония. Михаил Демкив, являющийся финансовым аналитиком групп ICU, считает что одной из причин нового противостояния станет желание американского президента стимулировать рост экономики США перед грядущими президентскими выборами.



Чем грозит Украине валютная война

«военные» действия на валютном рынке окажут влияние на все без страны, не взирая на то, принимают ли они участие в новой валютной войне или нет. Так, одним из последствий новой войны уже стал рост стоимости срья на мировых рынков. Дли импортирующей энергоресурсы Украины, это может нести определенную опасность. Помимо изменения стоимости сырья на рынке, борьба мировых гигантов приведет к укреплению гривны. Не смотря на позитивность этого, Украину ожидает масса неприятных сюрпризов. К примеру, снижение стоимости американских, европейских или российских товаров нанесет серьезный ущерб украинским промышленникам.



Единственным способом, минимизировать или исключить негативное влияние от борьбы мировых экономических игроков станет разумное распоряжение укрепившейся национальной валютой Украины. Использование этого временного эффекта для насыщения собственными товарами украинского рынка, реализации экономических реформ, развития внутреннего рынка и ряда иных действий поможет выйти из мирового противостояния с минимальным ущербом. Если же страна погрязнет в дешевом импорте, то последствием этого станет превращение Украины в рядового экспортера сырья. Гривна улучшила свои позиции в рейтинге самых недооцененных валют по индексу Биг-Мака - сегодня она недооценена на 61,3 процента.