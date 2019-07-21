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Развод в Украине - способ обмануть и получить субсидии
Тенденция к увеличению разводов в Украине набирает обороты. Люди расторгают узы брака с целью получить материальную помощь от государства. Однако подобные семейные пары своим поведением сами себя выдают. Бывшие муж и жена слишком близко общаются после расторжения брака. И это вызывает подозрение! Люди идут на такой обман с целью начать получать субсидии. Участники «льготных» разводов не прекращают отношения между собой после официального разрыва отношений, а это означает, что пара по-прежнему вместе. Однако семейный бюджет начинает пополнять новой статьёй дохода.
Судьи и юристы бьют тревогу в социальных сетях. Так, через руки судьи Дубинского горрайонного суда Ровенской области Александры Жуковской прошло более 250 сомнительных дел, связанных с расторжением брака. Она определила «льготную» категорию пар, которая рассчитывает на дальнейшее получение субсидий от государства, пишет replyua.net
Причиной разрушения семей юристы считают желание получить дополнительный источник заработка. Ни для кого не секрет, что фактический доход семьи может занимать нужный уровень, который не позволяет претендовать на субсидию, однако денег в реальности не хватать на оплату коммунальных услуг. Нестыковки в этом заметны невооружённым глазом. Семьи, в которых есть несколько детей, порой вынуждены пойти на такой шаг. Ну а в суде супруги говорят, что они не сошлись характерами. Понятное дело, что вряд ли кто-то станет озвучивать истинную причину расторжения брака на судебном заседании.
Теги: развод, обман, субсидия
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