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Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ

21.07.2019 15:00
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Россия стянула на границу с Украиной рекордное число военной техники: Путин дал приказ

Россия продолжает стягивать военную технику на границу с Украиной.

Так, в конце июня глава Кремля Владимир Путин дал приказ направить военную технику РФ в Ростовскую область. Она была зафиксирована в черте города Зверево, пишет Апостроф.

Подтверждают это снимки, сделанные в этим местах. На одном из них видно несколько зенитных пушек, которые стоят на специальных передвижных платформах.

«Судить о назначении военной техники на территории Ростовской области не приходится. Кроме того, ее наличие на платформах для передвижения вовсе не означает, что она направляется для военных действий на территории Украины», — пишут российские СМИ.

Пропагандисты уверяют, что военная техника может предназначаться для одной из воинских частей Ростовской области.

С 0 часов 1 минуты 21 июля на Донбассе должно было начаться «хлебное перемирие» — бессрочный запрет на любое ведение огня. Договоренности об этом Трехсторонняя контактная группа достигла 17 июля.

В заявлении ТКГ, обнародованном на сайте ОБСЕ 18 июля утверждается, что впервые предусмотрена ответственность за открытие огня. Также предусмотрены публичные заявления высшего командования сторон о прекращении огня.

В случаях нарушений режима прекращения огня на Донбассе будут принимать «дисциплинарные меры» и сообщать о таких случаях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. 

 Источник : https://politeka. 

 

 



Теги: Украина, Россия, техника, граница
 
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