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Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
Венгрия пытается отобрать у Украины часть территории по примеру Донбасса, используя при этом тактику России.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок, передает «Голос Америки».
По его словам. Киев не согласен с конечной целью политики Венгрии Виктора Орбана по созданию венгерского анклава на территории Украины.
«Это то, чего они добились в Сербии, и почему противодействуют Словакия и Румыния», — отметил он.
Главным виновником разногласий Божок политику «воссоединения земель», которую продвигает нынешний венгерский премьер.
«Ключевым разногласием между Киевом и Будапештом сейчас является то, что мы называем тех, кто живет в Закарпатской области гражданами Украины венгерского происхождения, а Будапешт считает их венграми, проживающими на территории Закарпатья. И здесь я подчеркиваю — Закарпатья, даже не Закарпатской области Украины», — подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, Венгрия решила «присвоить» себе часть украинских территорий, тем самым развязав международный скандал
Скандальной выходкой отметилась венгерская газета Карпаталия, которая опубликовала на своей первой странице карту, где часть украинских территорий входила в состав Венгрии. В частности, отдельные территории Закарпатской области были закрашены в цвета венгерского национального флага (красный, белый и зеленый), и условно отделены от Украины.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, МИД, территория, наступление
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