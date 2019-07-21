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В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду

21.07.2019 17:00
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В Антарктиде закончилось голосование на выборах в Верховную Раду

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции.

На избирательном спецучастке на станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

В голосовании приняли участие 12 участников украинской антарктической экспедиции. Голосование началось в 8.00 по местному времени и продолжалось 30 минут.

Полярники голосовали только по общенациональными спискам партий; спецучасток в Антарктиде не прикреплен ни к одному из мажоритарных округов.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 000 км от Киева, является самым отдаленным избирательным участком Украины, поэтому избирательная процедура здесь имеет свои особенности. В частности, полярники используют не "живые" бюллетени, а их распечатанные сканкопии, которые накануне направляет ЦИК. В день выборов в одном из помещений станции устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Поэтому в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов, а сканкопию протокола результатов голосования сразу через интернет отправляют в Киев. Ответственность за обеспечение процесса голосования возложена на избирательную комиссию, созданную из числа участников экспедиции.

Полярники голосовали в помещении станционного бара "Фарадей".

Источник : https://www.segodnya. 



Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Антарктида
 
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