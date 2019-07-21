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В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков

21.07.2019 14:20
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В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков

В городе Торецк (Донецкая область) неизвестный сообщил о «минировании» всех 14 избирательных участков.

По сообщению Отдела коммуникации полиции Донецкой области, сейчас на месте работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей.

По данным советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эвакуация на участках не проводилась.

«В городе Торецк Донецкой области поступило сообщение о якобы минировании всех 14 участков в этом городе. В настоящее время подразделения Национальной полиции осуществляют все необходимые мероприятия для проверки этой информации», — заявил Шкиряк.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, информация, избирательный участок, Торецк, минирование
 
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