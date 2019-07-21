В Торецке поступила информация о «минировании» всех избирательных участков

21.07.2019 14:20

В городе Торецк (Донецкая область) неизвестный сообщил о «минировании» всех 14 избирательных участков.

По сообщению Отдела коммуникации полиции Донецкой области, сейчас на месте работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей.

По данным советника главы МВД Зоряна Шкиряка, эвакуация на участках не проводилась.