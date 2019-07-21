В Украине изменили закон о военном положении: что будет теперь

21.07.2019 09:01

Важно знать.

Глава нашего государства продолжает вносить поправки в законодательную базу Украины, и на этот раз изменения коснулись закона о прохождении воинской службы.

Об этом пишет Страна.

Так, Владимир Зеленский поправил Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины. Изменения перечислены в Указе № 524/2019 который гарант подписал 16 июля 2019 года, и относятся к военному положению в стране.

В частности, если его введут, во все населенные пункты будут направлены военнослужащие, которые помогут сформировать военные администрации, и будут действовать в интересах безопасности страны и ее обороны. Эти военные останутся на службе.

Источник :https://from-ua.