В Украине запретили продажу популярных витаминов

21.07.2019 22:03

Это временное решение.

Государственная лекарственная служба Украины решила снять с реализации витаминный комплекс «Магне В6», передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Как выяснилось, лекарство будет запрещено к продаже временно, пока его не проверит Государственная служба за лекарственными препаратами и по контролю за оборотом наркотиков.

С полок аптек исчезнут таблетки «Магне В6», покрытые пленочной оболочкой венгерского производства. Причиной временного запрета продажи лекарства является его несоответствие требованиям лечения заболеваний и контроля качества препарата к регистрационному удостоверению.