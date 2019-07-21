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Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
И что же?
Президент Российской Федерации Владимир Путин задумал новую подлость против Украины - Кремль всеми возможными способами будет противодействовать реформам в стране.
Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.
По его словам, военного вмешательства в украинские парламентские выборы не ожидается, поскольку это тяжелый план, который нужно "вынашивать": наступления без артподготовки не бывает.
"Но, насколько я чувствую, Россия очень активно участвует в этих выборах, в противодействии любым возможным реформам - это и финансирование, и огромная агентурная сеть, которая все еще существует в Украине. Она представлена и спецслужбами, и частично - армией, и чиновниками, и многими политическими структурами. Кремль финансирует эти сети, поддерживает информационно в ходе пропагандистской кампании. Это более эффективно, чем военное наступление", - подчеркнул Боровой.
Он добавил, что цель России - не допустить создания ситуации, которая возникла в Грузии, где парламент и исполнительная власть совместно проводили очень радикальные реформы и показывали всему остальному постсоветскому пространству, что реформы возможны, возможно победить коррупцию, клановую структуру общества в стране.
"Украина устала от отсутствия реформ, от вечного хождения по кругу. Меняется власть, меняются президенты, но суть не меняется - та же коррупция, неэффективность, олигархи, преступные связи между олигархами и политической системой. Народ Украины хочет это разрушить. У [президента Украины Владимира] Зеленского пока получается это очень слабо. Призыв принять закон о незаконном обогащении депутаты не поддержали. Сейчас Зеленский делает все возможное, чтобы в Раде возникла коалиция реформ", - подытожил политик.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война
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