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ЦИК обработала 100% протоколов за границей: лидирует «Европейская солидарность»

22.07.2019 15:21
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ЦИК обработала 100% протоколов за границей: лидирует «Европейская солидарность»

 

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с заграничных избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

По результатам подсчета голосов лидером является партия «Европейская солидарность», набравшая 29,55%, или 9 тыс. 649 голосов.

На втором месте расположилась партия «Слуга народа» — 28,13% избирателей, или 9 тыс. 186 голосов «за».

Партию «Голос» поддержали 19,67%, или 6 тыс. 425 избирателей.

Другие партии набрали менее 5%.

За границей действовало 102 избирательных участка. На большинстве из них победила «Европейская солидарность».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, граница, протокол, ЦИК
 
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