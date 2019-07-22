Давид Арахамия рассказал, как можно установить мир на Донбассе

22.07.2019 12:00

Давид Арахамия рассказал в ходе общения с журналистами организованном в штабе партии президента, как можно добиться мира на Донбассе. По мнению представителя «Слуги народа», этому мог бы поспособствовать заход иностранных компаний в так называемую «серую зону», сообщает replyua.net.



Давид Арахамия считает, что если бы в «серую зону» на Донбассе начали бы заходить иностранные компании, то это поспособствовало бы становлению мира в Украине. Представитель «Слуги народа» отметил, что впервые за долгое время в восточной части страны начался процесс разведения сил. При этом Арахамия подчеркнул, что силовым путем проблему Донбасса решить не получится, и здесь нужен комплексный подход.



Он объяснил, что добиться становления мира на Донбассе можно в том случае, если одновременно задействовать политическое и военное давление. Одновременно с этим необходимо развивать армию и усиливать экономическую безопасность. В так называемой «серой зоне» должны появиться предприятия компаний из США, Франции, Китая, Германии. Если зайдет большой бизнес, то он найдет способ прекратить войну. При этом Украина должна создать для такого захода все необходимые условия. Читайте также: Вакарчука приглашают к объединению все политические силы, прошедшие в новую Раду, кроме «Оппозиционной платформы».