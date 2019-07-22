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Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
Надежда Савченко, внефракционный народный депутат Верховной Рады, получила только восемь голосов.
Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области.
Савченко назвала выборы грязными, но не планирует обжаловать результаты, сообщает «Громадське ТБ».
«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», – утверждает Савченко.
В указанном округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.
Ранее сообщалось, что украинцы могут увидеть новую парламентскую коалицию уже в ближайшее время. Одним из первых о создании новой коалиции заговорил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По его словам, президентская политсила готова пойти на объединение с новоиспеченным политиком Святославом Вакарчуком. Однако, как подчеркнул Дмитрий Разумков, «Слуга народа» на намерена в новой Верховной Раде объединяться с «Европейской солидарностью» Петра Порошенко.
«Хотелось бы объединяться с новыми политическими силами, если это будет необходимо, например, «Голос». Я считаю, если будет конструктивный диалог, было бы неплохо его проводить с этой политической силой», — отметил соратник президента.
Сам же Святослав Вакарчук рассказал, что его партия готова участвовать в формировании коалиции и правительства: «Мы готовы брать на себя ответственность с высших должностей, вплоть до волонтерских… С первых дней, когда будут понятны результаты, мы готовы говорить с другими силами о конфигурации. Мы не готовы работать с теми политическими силами, которые не будут готовы работать по-новому».
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Савченко
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