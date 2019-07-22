Панич: Украина будет оставаться в «серой зоне», пока страной будут править олигархи

22.07.2019 09:40

Украинским олигархам выгодна «многовекторность в серой зоне». Когда выбран политический лидер, который слишком приближает страну к России, они его сбрасывают, потому что для их бизнеса поглощение Украины Россией смертельно опасно. Когда выбран политический лидер, который слишком приближает страну к Европе, они и его сбрасывают, потому что для их бизнеса еще полнее интеграция Украины в Европу слишком дискомфортна. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер и журналист Алексей Панич.



Он отмечает, на самом деле правда заключается в том, что именно олигархи через телевизор правили, правят и дальше будут править Украиной. И пока это не изменится, здесь будет и не Россия, и не Европа, а именно «серая зона», без четких «правил игры» и более или менее «полуоткрытая» в обе стороны.



По словам Панича, на самом деле с Россией олигархи могут и доиграться, как донецкие доигрались в 2014 году, и тогда будем иметь повторное открытое вторжение РФ, причем трудно сказать, какая из сторон будет готова к нему лучше, чем в 2014 году. Вот за этой интригой, «доиграются» или «договорятся», нам и придется следить в ближайшие годы.