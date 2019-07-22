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Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
Стало известно, какая судьба ждет известного музыканта Святослава Вакарчука в политике.
О том, что звезды предрекают Вакарчуку рассказал астролог Влад Росс изданию «Апостроф».
Отметим, прогноз астролога уже начал сбываться. Влад Росс еще до президентской избирательной кампании заявил, что Святослав Вакарчук может провести силу в парламент и даже стать президентом Украины. Тогда он отметил, что многое зависит от даты выборов.
Влад Росс подчеркнул, что у Вакарчука такая же комбинация планет, как у Зеленского. Но у новоизбранного президента комбинация Луны и Сатурна в царственном льве, а у Вакарчука соединение Луны и Сатурна. Это соединение дает возможность Святославу занять президентское кресло.
Астролог подчеркнул, что дата голосования имеет ключевое значение. Например, для успеха на парламентских выборах необходимо, чтобы выборы состоялись осенью. Если будут досрочные выборы летом, то шансов мало. Также есть определенные требования и к дате начала президентской кампании.
Кроме того, Влад Росс заявил, что Вакарчук окончательно уходит из музыки в политику.
Теги: Донбасс, рок, Вакарчук
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