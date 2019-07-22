Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером

22.07.2019 07:00

Президент Украины Владимир Зеленский после оглашения результатов экзит-полов заговорил о кандидатуре на пост нового премьер-министра .

На брифинге после закрытия избирательных участков Владимир Зеленский ответил на вопрос, видит ли он премьером Украины Юлию Тимошенко. При этом ответ очень огорчит лидера «Батькивщины».

«Я считаю, что именно премьер-министром в Украине должно быть, повторюсь, новое лицо, эксперт в экономике», — заявил президент.

В то же время Зеленский сразу же после объявления первых официальных результатов экзит-пола обратился к лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку. Президент предложил ему обсудить возможность создания коалиции в новой Верховной Раде. Кроме того, Зеленский заявил, что приглашает Вакарчука поговорить насчет должности премьер-министра.

«Это была наша инициатива. И если вы помните, наша инициатива к Вакарчуку была еще с самого начала моей президентской кампании…Мы приглашаем к разговору господина Вакарчука. Вопрос по поводу премьера Вакарчука – это вопрос к нему, ведь это большая ответственность», — заявил президент.

Напомним, согласно данным национального экзит-пола, в Верховную Раду попадают пять партий: Слуга народа — 43,9%, ОПЗЖ — 11,5%, Европейская солидарность — 8,9%, Батькивщина — 7,6%, Голос — 6,3%

Также Владимир Зеленский рассказал о приоритетах власти в ближайшее время. Президент Украины заявил, что прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией — это основные задачи украинской власти сейчас.

Источник: https://politeka.net