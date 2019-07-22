Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта

22.07.2019 19:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Синоптики предупредили украинцев о приближении грозового фронта

В Украине объявили штормовое предупреждение из-за грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.

"23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Как сообщалось ранее, в ближайшие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, днем 23 июля в восточных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м / с.

 



Теги: Донбасс, гроза, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх