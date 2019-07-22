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Сколько стоили украинцам выборы в Раду — названа цифра

22.07.2019 17:03
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Сколько стоили украинцам выборы в Раду — названа цифра

На внеочередные выборы в Верховную Раду из государственного бюджета было потрачено около 3,5 миллиарда гривен .

Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

«На все процедуры, связанные с выборами 21 июля, было потрачено около 3,5 миллиарда гривен. Среди них 2 миллиарда на канцелярию и тех, кто ее обслуживает», — говорится в сообщении.

На оплату труда работникам на избирательных участках было потрачено 1,3 миллиарда гривен. Стоимость печати бюллетеней составила 295 миллионов гривен.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, выборы, Рада, цифра
 
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