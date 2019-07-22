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Украинские власти могут ввести национальные санкции из-за выдачи на Донбассе российских паспортов – Данилюк
Власти Украины рассматривают введение конкретных мер из-за массовой выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, что является нарушением Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Украинские власти рассматривают возможность введения национальных санкций из-за паспортизации жителей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением Минских соглашений, спланированной провокацией, и мы, конечно, это так не оставим", – сказал Данилюк.
24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства жителями оккупированных боевиками территорий Донбасса. 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Луганской области в упрощенном порядке. 30 апреля аналогичный паспортный центр, предназначенный для выдачи российских паспортов в упрощенном порядке жителям оккупированных районов Донецкой области, открылся в Неклиновском районе Ростовской области.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству. США и ЕС также осудили решение Путина.
Источник : https://gordonua.
Теги: Донбасс, паспорт, санкции, власти
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