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В Херсонской области жена ударила ножом любовницу мужа
Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.
В Голопристанском районе Херсонской области две женщины подрались из-за мужчины. Одна из участниц драки получила ножевое ранение. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
В Голопристанское отделения полиции позвонила жительница одного из сел. Она сообщила, что у канала происходит драка между двумя женщинами.
На месте происшествия правоохранители обнаружили 28-летнюю потерпевшую, у нее было проникающее ножевое ранение грудной клетки. Ее госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.
Злоумышленницей оказалась 53-летняя женщина. Свои действия она объяснила тем, что раненная гуляла с ее мужем и пыталась разрушить их семью. Когда разговоры с мужем ни к чему не привели, женщина решила поговорить с соперницей, назначив ей встречу. Но мирной беседы не получилось, началась драка, в результате которой преданная женщина ударила любовницу мужа ножом.
Сейчас злоумышленница задержана. Предварительно установлено, что женщина ранее привлекалась к ответственности за нанесение телесных повреждений, после чего проходила лечение у психиатра.
Открытое уголовное производство по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Источник : https://korrespondent
Теги: Донбасс, жена, любовница, Херсонская область
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