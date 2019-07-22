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В Украине резко подорожал интернет для населения. На очереди - ТВ
В Украине резко подорожал интернет для населения. Как и прогнозировали в начале года, за шесть месяцев 2019 года рыночная цена качественной услуги домашнего интернета в популярном пакете 100 Мбит/с достигла в среднем 180–200 грн в месяц для многоквартирных домов и порядка 300 грн — в частном секторе.
Как рассказал UBR глава правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко, с начала этого года интернет вырос в цене примерно на 30–35%. Причины пересмотра тарифов не новые: инфляция, повышение зарплат сотрудникам и т. д, пишут Вести.
"Еще в прошлом году диапазон цен для жилых многоэтажек был в пределах 125–150 грн, стал 165–230 грн. Это если говорить о крупных городах. В населенных пунктах поменьше такой пакет обойдется в 150–200 грн. Менее чем 150 грн за 100 Мбит/с нет почти уже нигде, даже в совсем мелких удаленных городках", — рассказал руководитель провайдера "Паутина.Net" Александр Арутюнян.
Если оператор уже привел свои тарифы к рыночным 180–200 грн, то больше в этом году подорожаний, скорее всего, ждать не стоит, говорят участники рынка. Если же клиент пользуется, к примеру, акционным тарифом или его провайдер еще "играет в демпинг", то осенью не исключено повышение расценок у таких операторов до рыночных.
"В целом рост цен остановится на экономически обоснованном тарифе — это в среднем $10/мес. Поэтому 2020 год, думаю, еще будет догонять прежнюю девальвацию и рост цен продолжится, но уже не так существенно. Что касается регионов, то тут ситуация сложнее, так как доходы украинцев очень скромные, а численность населения существенно падает ввиду миграции людей на заработки", — добавил Арутюнян.
Что будет с ТВ
В этом году особых колебаний цен на услугу ТВ, в отличие от интернета, не предвидится. Легальные операторы уже привели свои тарифы к экономически обоснованным в начале года или в первом полугодии.
Но уже к концу года, когда начнется новая подписная кампания на 2020 год, цены все же вырастут. На рынке остается все меньше провайдеров, которые не оплачивают роялти телеканалам. А оно растет ежегодно, причем нередко сразу вдвое. Если нынешний год не станет исключением, избежать подорожания услуг ТВ не выйдет. Свою роль сыграет и кодирование спутниковых телеканалов.
"ТВ, в отличие от интернета, будет дорожать более динамично. Антипиратская кампания набирает обороты, а это дополнительные затраты не только для провайдера, но и для самого правообладателя. Их наверняка включат в стоимость прав", — предположил Арутюнян.
На сегодняшний день базовый пакет ТВ экономически рентабелен в пределах 70 грн/мес. В следующем году он вырастет до 90–100 грн (порядка 65% абонентов выбирают пакет ТВ до 100 телеканалов). Максимальные пакеты ТВ, которые содержат иностранные телеканалы (за них оплата в валюте), подорожают незначительно, так как курс валют пока стабилен.
Теги: Украина, Донбасс, телевидение, Интернет, население
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