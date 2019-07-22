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Вакарчук решил судьбу «Океана Эльзы» и поразил мощным заявлением: теперь все изменится
Лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук решил судьбу группы «Океан Эльзы»
Так, на брифинге в штабе партии «Голос», Вакарчук заявил, что продолжит выступать с музыкальной группой «Океан Эльзы» после прохождения в парламент по итогам выборов в Раду. Теперь ему придется совмещать музыку с работой в Раде. Он отметил, что закон не запрещает заниматься творческой деятельностью.
«Бог запрещает мне ею не заниматься», – добавил Вакарчук.
Также он заявил, что партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции после подведения итогов выборов Раду.
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным данным национального экзит-пола, в Верховную Раду попадают пять партий: Слуга народа — 43,9%, ОПЗЖ — 11,5%, Европейская солидарность — 8,9%, Батькивщина — 7,6%, Голос — 6,3%.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Вакарчук, Океан Ельзи, заявление
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