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Выборы в ВРУ: ЦИК обработала более 46% протоколов
22.07.2019 10:23
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 46,2% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом говорится на сайте ЦИК.
По данным, обнародованным ЦИК, голоса распределились следующим образом:
За партию «Слуга народа» проголосовали 42,35% украинцев.
«Оппозиционная платформа — За життя» набрала 12,80%,
«Европейская солидарность» — 8,70%,
«Батькивщина» — 8,05%,
Партия «Голос» — 6,43%
Партия Олега Ляшко не преодолевает 5% барьер.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, выборы, ВРУ, протокол, ЦИК
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