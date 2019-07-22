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Выборы в ВРУ: ЦИК обработала более 46% протоколов

22.07.2019 10:23
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 46,2% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом говорится на сайте ЦИК.

По данным, обнародованным ЦИК, голоса распределились следующим образом:

За партию «Слуга народа» проголосовали 42,35% украинцев.

«Оппозиционная платформа — За життя» набрала 12,80%,

«Европейская солидарность» — 8,70%,

«Батькивщина» — 8,05%,

Партия «Голос» — 6,43%

Партия Олега Ляшко не преодолевает 5% барьер.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, выборы, ВРУ, протокол, ЦИК
 
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