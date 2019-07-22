Зеленский объяснил, когда начнет «посадки» коррупционеров

22.07.2019 10:04

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал работать над выполнением всех своих предвыборных обещаний с новой Верховной Радой. Об этом он заявил во время визита в избирательный штаб партии «Слуга народа».

Так, глава государства отметил:

«Что касается «посадок» — мы занимаемся этим процессом, сейчас будет новая Верховная Рада, появится правительство, появится новый Генеральный прокурор, мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в течение своей предвыборной кампании и о которых говорила партия «Слуга народа».

На вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ он уточнил, что «точно не на „Лу“ начинается и не на „ко“ заканчивается» и добавил:"Другая фамилия».

Источник : https://donpress.com