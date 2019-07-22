Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский объяснил, когда начнет «посадки» коррупционеров

22.07.2019 10:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский объяснил, когда начнет «посадки» коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал работать над выполнением всех своих предвыборных обещаний с новой Верховной Радой. Об этом он заявил во время визита в избирательный штаб партии «Слуга народа».

Так, глава государства отметил:

«Что касается «посадок» — мы занимаемся этим процессом, сейчас будет новая Верховная Рада, появится правительство, появится новый Генеральный прокурор, мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в течение своей предвыборной кампании и о которых говорила партия «Слуга народа».

На вопрос журналиста о фамилии нового главы ГПУ он уточнил, что «точно не на „Лу“ начинается и не на „ко“ заканчивается» и добавил:"Другая фамилия».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, коррупция, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх