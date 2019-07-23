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Енергоефективність у кредит. Що варто знати?
Уже п’ять років українці можуть взяти «теплий кредит», щоб підвищити енергоефективність своїх осель. Проект, який почався як пілотний у 2014 році, не лише довів життєздатність, а й дав поштовх для появи Фонду енергоефективності. Як працюють «теплі кредити», для чого призначений Фонд енергоефективності, з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.
Для приватного сектору та ОСББ
«Теплі кредити» – це фінансова допомога, яку надає держава власникам приватних будинків, Об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та житловим кооперативам на покращення енергоефективності оселі. За даними Держенергоефективності, за п’ять років 620 тисяч родин інвестували майже 8 млрд грн в енергоощадні засоби й технології. При цьому 2,5 млрд грн їм відшкодував уряд за програмою «Теплі кредити».
Програма охоплює придбання твердопаливних котлів, сонячних панелей, теплоізоляційних матеріалів, металопластикових вікон і дверей, теплових насосів, сонячних колекторів тощо. Обсяг відшкодування відрізняється для фізичних та юридичних осіб і залежить від обраних енергоощадних засобів. Крім того, якщо позичальник користується субсидією, то відсоток повернутих державою коштів збільшується.
Наприклад, якщо сім’я бере «теплий кредит» на придбання негазових/неелектричних котлів, то уряд відшкодовує 20% суми позики (але не більше ніж 12 тис. грн). Власникам приватних будинків повертається 35% від «теплого кредиту» на енергоощадні матеріали (не більше 14 тис. грн). Щодо ОСББ, то уряд відшкодовує 40% суми кредиту на загальнобудинкові заходи, але не більше ніж 14 тис. грн на одну квартиру.
Видають позики 4 державні банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Наразі усі вони вичерпали ліміт кредитування на 2019 рік, але програма триватиме далі у 2020 році. У цьому запевнив Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.
«Ні, програма не припинить роботу. Моя позиція проста: чим більше програм працюватиме в Україні на енергоефективність, тим краще», – заявив Зубко.
Перевага «теплого кредиту», за словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука в тому, що ним можуть скористатись не лише ОСББ, а й власники квартир і приватних будинків. Більше того, за 5 років завдяки конкуренції між банками відсоткова ставка знизилась – тепер це 17-18%. У деяких регіонах відсотки за «теплим кредитом» допомагає сплачувати місцева влада. Дізнатись про деталі програми та місцеву підтримку можна на сайті Держенергоефективності (saee.gov.ua).
Для комплексного утеплення
Наприкінці березня уряд за підтримки Німеччини та ЄС започаткував ще одну програму із підвищення енергозбереження будинків – Фонд енергоефективності. Відмінність цієї програми від «теплих кредитів» у тому, що вона спрямована на ОСББ і фінансуватиме комплексні заходи з утеплення.
Пілотними учасника програми стали 15 ОСББ із різних регіонів країни, зокрема, це домоволодіння у Львові, Рівному, Луцьку, Херсоні, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах. Вони вже провели енергоаудит й уклали договори із Фондом.
«Нова програма призначена, щоб енергоефективність впровадили більш комплексно. У цьому проекті спочатку робиться аудит до робіт, потім ще один аудит – наприкінці роботи. Все підраховується, і аудит обов’язковий, чого в «теплих кредитах» не було потрібно», – пояснила керівниця програми IFC «Енергоефективність в Україні» Май Нгуєн.
За її прогнозом, у найближчі 5 років гранти отримають близько 6 тисяч багатоквартирних будинків. Загальна сума фінансування сягне 265 млн доларів. Фонд покриватиме витрати на енергоаудит, проектну документацію, матеріали, обладнання і вартість робіт у відсотках відповідно до грантового пакету.
Наразі Фонд пропонує два варіанти: «Легкий» і «Комплексний». Перший передбачає організацію індивідуальних теплових пунктів і сягає близько 1 млн грн. Експерти прогнозують, що витрати за цим пакетом окупляться через рік.
Другий варіант включає модернізацію інженерних систем будинку, а також теплоізоляцію стін, даху, горища і підвалу. Такий пакет коштуватиме близько 5 млн грн, що означає до 50% компенсації. Термін окупності – 5 років.
Детальну інформацію про Фонд можна знайти на сайті eefund.org.ua. Повноцінно уряд планує запустити програму у вересні цього року. Тож у співвласників багатоквартирних будинків є достатньо часу, щоб підготуватись до участі.
Альтернативою «теплим кредитам» і Фонду енергоефективності є програма IQ-Еnergy, яку фінансує ЄБРР, а також понад сотню муніципальних програм, що повертають від 10% до 30% витрат на енергоощадні заходи.
За словами експертів, мета всіх енергоефективних фінансових ініціатив – стимулювати власників будинків до економного споживання енергії. Адже термомодернізація дозволяє економити від 20% до 70% енергії, що означає вдвічі і навіть утричі дешевші комунальні платежі для власників осель й збереження ресурсів для уряду. Тож у результаті виграють і держава, і громадяни.
Теги: Донбасс, кредит, энергосберегающие технологии
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