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Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля
Со среды, 24 июля в Украине ожидаются осадки с грозами, а также небольшое похолодание.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, передает apostrophe.ua.
Она отметила, что над отдельными территориями Украины зависнет "линия сходимости" и объяснила эффект такого метеорологического явления.
"Скапливаются вдоль этой линии кучно-дождевые облака и выпадают дожди и гремят грозы. Местами дожди даже могут переходить в ливни и возникать шквалы. Так будет 24 июля практически во всех областях", - написала она.
Однако в южной части страны будет сохраняться сухая погода, добавила синоптик.
"Южная часть Украины, правда, будет принадлежать сухой солнечной погоде, лишь на юге Крыма есть вероятность дождя с грозой", - отметила Диденко.
Температура воздуха в эти дни - 23-26 градусов выше нуля, на юге и востоке - теплее, до 30 градусов. В Киеве она прогнозирует кратковременный дождь и грозу, 22-25 градусов тепла.
Теги: Донбасс, Крым, осадки, похолодание, гидрометеоцентр, гроза, прогноз погоды
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