Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»

23.07.2019 20:11

Надежда Савченко отреагировала на то, что не прошла в Верховную Раду восьмого созыва

Сообщение она опубликовала на своей странице Facebook, пишет Политека.

Как символ своего освобождения, она сожгла газеты со своим изображением.

«Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство. Я в жизни освобождалась от пут не раз но на этот раз это ощущение невероятное! Не знаю хоть кто-то меня поймет …;) Желаю увольнений, собственно выбора и своей дороги каждому и когда прийдет время расплаты нести ответственность за принятое решение. Удачи всем в жизни и в добрых начинаниях! Н.С. «, — подписала свой пост бывшая нардеп.

Напомним, Надежда Савченко, внефракционный народный депутат Верховной Рады, получила только восемь голосов.

Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области.

Савченко назвала выборы грязными, но не планирует обжаловать результаты.

«Выборы были грязные и отвратительные. Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки. Когда ее не предоставляют, люди начинают склоняться на подкуп. Здесь были и запугивания, и подкуп», – утверждает Савченко.

В указанном округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.