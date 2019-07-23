Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду

23.07.2019 19:52

Социальные сети взорвала совместная фотография президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана.

Снимок был размещен Богданом на его странице в социальной сети с подписью: "Сделали их еще раз", передает dialog.ua.

Фотография быстро набрала несколько тысяч лайков (6 300) и репостов (5400).

Большинство пользователей выказывают поддержку команде президента на фоне оглушительной победы на выборах в Верховную Раду, однако многие и критикуют.