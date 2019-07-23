"У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну

23.07.2019 19:10

Український експерт Максим Ялі загнав у кут депутата нелегітимної Держдуми Костянтина Затуліна незручним питанням про вторгнення Росії на Донбас.

Це сталося в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" Першого каналу. Зокрема, Ялі впіймав російського депутата на необачній обмовці в одному з інтерв'ю, якою той визнав причетність країни-агресора до війни в Україні, пише Обозреватель.

"Пане Затулін, у вас громадянство "ДНР" чи Російської Федерації?" – звернувся український гість ефіру до Затуліна.

Той помітно знітився після таких слів і запитав у Ялі, навіщо він ставить таке дурне питання.

"Пояснюю: в інтерв'ю 5 вересня 2018 року ви сказали: "Ми зробили одну грубу помилку – ми зупинилися і не взяли Маріуполь". "Ми" – це хто?" – запитав українець в одіозного депутата Держдуми.

Після цього Затулін розгубився ще більше і почав сумбурно виправдовуватись за фразу, яка кинула тінь на Росію з її окупаційними діями на сході України.

"Я не сказав "ми". Я і зараз вважаю, що з нашого боку було нерозумно діяти на "ополчення" Донбасу, потім "Л/ДНР" з тим, щоб вони зупинили наступ в Маріуполі", – нервово відповів путінський політик.

Цю ситуацію Ялі із сарказмом прокоментував на своїй сторінці у Facebook, звернувши увагу на те, що його слова сильно зачепили скандального Затуліна.

"Тролінг – наше все! Питаю депутата Держдуми Затуліна, чи не "ДиНиРівське у нього громадянство. Давненько так не підгорало у Затуліна і Шейніна", – написав експерт.