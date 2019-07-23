Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Украина войдет в состав России»: Жириновский предрек судьбу Зеленского

23.07.2019 09:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Украина войдет в состав России»: Жириновский предрек судьбу Зеленского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о том, что будет в ближайшие несколько лет с Украиной.

Об этом он написал на своей странице в Telegram, передает donpress.com.

По словам российского политика, скоро произойдет раздел Украины, в результате которого вся территория страны войдет в состав РФ.

Жириновский охарактеризовал все, что происходит в Украине как «рак четвертой стадии, а метастазы уже пошли по всему организму».

«Уже вся страна в крови, экономика отсутствует, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины только год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, „заукраинских“ националистов, успевших почувствовать запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать. Они могут привести к власти на Украине своего Пиночета. А затем и его сметут. А закончится все сперва разделом Украины, а после этого и возвращением всей Украины в состав России», — заявил он.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, прогноз, ЛДПР, разделение, Жириновский, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх