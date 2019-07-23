- Страшная трагедия: на украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка22:28
- Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам22:09
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта 21:08
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»20:11
- Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду19:52
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- "У вас громадянство "ДНР"?" Українець загнав у кут депутата Держдуми питанням про війну 19:10
- Кто будет "зеленым" премьером Украины: источники назвали главного претендента18:25
- Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ17:50
- "Укрзализныця" готовит повышение штрафов для "зайцев" почти в 30 раз16:53
Украинские компании-кинопрокатчики работают на Россию – крупное дело СБУ
Служба безопасности расследует уголовное дело по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислении средств спецслужбам России и саботаже украинских фильмов.
Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда, обнародованных в Едином реестре судебных решений 22 июля, передает "Диалог.UA".
Ранее СБУ внезапно остановила работу Кабмина, Госпогранслужбы и ГФС. Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению нардепа, имя которого не указывается. "Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 миллионов долларов США", - говорится в документах. Указано, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ. Отмечается, что эти компании "скрывают свои сверхприбыли путем осуществления финансово-хозяйственной операций с субъектами хозяйствования имеющих признаки фиктивности, а также перечисляют средства в адрес российских компаний за прокатные права". Утверждается, что спецслужбы РФ в течение 2014-2016 годов "фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации". Кинопрокатчиков также обвиняют, что спецслужбы РФ используют их как агентов влияния в Украине, диктующих условия на рынке киноиндустрии и саботаже продвижения и показа украинских лент. Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов, и суд дал доступ следователям ГСУ СБУ к документам, содержащим банковскую тайну.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, кино, финансы, фильм, СБУ, уголовное дело, прибыль, прокат, ГФС
- Из-за создания на территории Украины "фейковых громад" открыто 26 уголовных производств, - СБУ
- СБУ: У семьи замглавы внешней разведки Украины Семочко есть паспорта России
- Стало известно, сколько бойцов СБУ погибли в войне против России
- Утрата доверия украинцев к доллару и евро не заставит себя долго ждать
- Глава СБУ поведал о планах РФ вторгнуться в Украину
- Украина запретила к показу фильм "Август. Восьмого". Бондарчук уже заявил о "чиновничьей возне"
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- В оккупированном Донецке дети рекламируют странный продукт18:09
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- В ОРДО назвали число жителей «республики», получивших паспорта РФ17:13
- "Сепарня надолго запомнит зиму и лето 2019", - кадры уничтожения позиций "ДНР" у Авдеевки попали в Сеть16:32
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Страшная трагедия: на украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка22:28
- Россия внезапно упростила предоставление вида на жительство украинцам22:09
- На неподконтрольной Донетчине паспорта РФ получили более 5 тысяч жителей21:51
- Впервые за 5 лет: в поселке под Донецким аэропортом начались ремонтные работы21:28
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта 21:08
- «Современнее, чем в Чернобыле»: в соцсети раскритиковали аттракционы парка Щербакова в Донецке20:49
- В Мариуполе члены избирательных комиссий пришли за деньгами в офис Оппоблока20:28
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»20:11
- Соцсети взорвало "теплое" фото Зеленского с Богданом после победы на выборах в Раду19:52
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Сексологи назвали вещи, которые никто не может вас заставить делать в постели07:20
- Развенчан популярный миф о влиянии кофе на рак22:40
- В Украине запретили продажу популярных витаминов22:03
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- Запрет снят: ВКонтакте и Одноклассники вновь в Украине
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»