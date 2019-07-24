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ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает
Инцидент произошел в Железном Порту на Херсонщине.
Восемнадцать отдыхающих на известном украинском курорте попали в районную больницу Голой Пристани с пищевым отравлением (гастроэнтеритом), пишет Политека.
Отмечается, что среди пострадавших кроме украинцев есть и граждане Белоруссии.
Причиной столь масштабного отравления стали любимые лакомства всех туристов: вареные креветке, рапаны и мидии. Симптомы заболевания у пациентов (самым младшим из них был 4-летний ребенок) оказались типичными: тошнота, понос, у некоторых подъем температуры.
Медики сумели сразу же поставить на ноги пострадавших, так как все туристы смогли вовремя обратиться за помощью.
После этого инцидента сотрудники районного управления Госпродпотребслужбы провели в Железном Порту несколько рейдов. И обнаружили прямо на набережной несколько точек, в которых бизнесмен из села Новая Збурьевка развернула активную торговлю некачественными морепродуктами.
Причем хранились они в самых обычных бытовых холодильных камерах, и никаких документов об их происхождении и качестве хозяйка предъявить не смогла.
Теги: Донбасс, люди, курорт, Херсонская область, диагноз, больница
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