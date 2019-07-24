«Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе

24.07.2019 10:13

Главврач Днепропетровской клинической больницы Сергей Рыженко, рассказал подробности гибели бойцов ВСУ на Донбассе, которые 21 июля подорвались на взрывном устройстве.

Детали трагедии он обнародовал на своей странице в Facebook, пишет ДонПресс.

«Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 08:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы. Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца)», — отметил он.

По словам Рыженко Денис успел сделать Никите инъекцию обезболивающего, а Семен постарался эвакуировать раненого, но при попытке вынести боевого друга произошел второй взрыв. В результате два бойца погибли на месте.

«Денис и Ростислав с контузиями и акубаротравмой доставлены на родину в Мечникова. Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня», — заключил он.

21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли Семен Румыгин и Никита Скитченко, еще двое военных — Денис и Ростислав — получили ранения.