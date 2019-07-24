- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- "Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине18:02
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает16:49
- Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду16:08
- Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду15:48
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко15:10
«Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе
Главврач Днепропетровской клинической больницы Сергей Рыженко, рассказал подробности гибели бойцов ВСУ на Донбассе, которые 21 июля подорвались на взрывном устройстве.
Детали трагедии он обнародовал на своей странице в Facebook, пишет ДонПресс.
«Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами. Населенный пункт Счастье, 08:30 утра, группа бойцов по известной дороге возвращалась со службы. Первым шел Никита, родом из Луганской области, внезапно взрыв, ему оторвало ногу. Зубами достал жгут, накладывая его на ногу. Дениса и Ростислава откинуло взрывной волной, сорвало каски. Они наши земляки, родом из Днепропетровской области (из Павлограда и Марганца)», — отметил он.
По словам Рыженко Денис успел сделать Никите инъекцию обезболивающего, а Семен постарался эвакуировать раненого, но при попытке вынести боевого друга произошел второй взрыв. В результате два бойца погибли на месте.
«Денис и Ростислав с контузиями и акубаротравмой доставлены на родину в Мечникова. Лучшие врачи восстанавливают слух, последствия контузии и душевное равновесие. Они каждую минуту вспоминают страшную картину этого дня», — заключил он.
21 июля, от ранений, полученных в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли Семен Румыгин и Никита Скитченко, еще двое военных — Денис и Ростислав — получили ранения.
Теги: Донбасс, Счастье, погибли, бойцы, подрыв
- За минувшие сутки двое наших бойцов погибли, шестеро ранены, - сводка. ВИДЕО
- Вновь жертвы! За сутки в зоне АТО погибли трое украинских бойцов
- На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву
- Вараські школярі сплели для бійців АТО велетенську сітку
- На Донбассе от выстрелов и взрывов погибли 140 детей
- Геращенко хочет узнать, сколько россиян погибло на Донбассе
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- 25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России17:35
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»