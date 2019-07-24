На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности

24.07.2019 18:58

Мощный взрыв вынес стены и кона в частном доме в поселке Хорошево под Харьковом, передает from-ua.

Инцидент произошел в два часа дня 24 июля.

Как рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о происшествии в поступило правоохранителям 24 июля в 14:20.

По указанному адресу выехало руководство отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС. По словам хозяйки домовладения, взорвался газовый баллон, который она использует для приготовления пищи.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Факт события внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.