- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- "Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине18:02
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает16:49
- Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду16:08
- Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду15:48
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко15:10
Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду
Главе Российского государства Владимиру Путину непонятен президент Украины Владимир Зеленский.
Так, по словам советского диссидента, главы Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосифа Зисельса, Путин считает Зеленского непредсказуемым.
Информацию передает "Диалог.UA".
Зисельс считает, что Зеленский непонятен для всех. Он также заявил, что Коломойскому сложно раскусить президента Украины, хотя, по словам эксперта, они "близки". При этом советский диссидент отметил, что Зеленский – парень из Кривого Рога, и это много о чем говорит. Донбасс является горнодобывающей промышленностью. "Я думаю, что это наиболее криминальный район Украины", – заявил Зисельс. Кроме того, Зисельс добавил, что разобраться с Зеленским Путину помогают советники, которые подсказывают различные варианты решений, из которых он выберет "наиболее правильный".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Кривой Рог, криминал, Зеленский
- Путина ждет свержение с «престола», названа знаменательная дата: что случится с Украиной
- Песков объяснил, что Путин думает о Зеленском и чего от него хочет: есть 2 требования
- Пограничники Донецкого отряда нашли "денежный тайник" в поезде
- Россия уже готовится к новой войне: в Москве сделали тревожное заявление о плане Путина по Донбассу
- "Россия планирует захватить всю территорию Украины от Мариуполя до Приднестровья", - суровый прогноз Климкина
- Уже и "ватники" признают, что Путин потерял Украину и приблизил Россию к распаду
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- 25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России17:35
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых