- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- "Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине18:02
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- ЧП на украинском курорте: десятки людей а больнице, диагноз пугает16:49
- Будем "хохотать" вместе: соцсети впечатлило заявление юмориста, прошедшего в Раду16:08
- Отношение Путина к Зеленскому: эксперт рассказал правду15:48
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко15:10
Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт
Географ и член Бюро анализа политики Виктор Бобыренко предсказал победу Владимира Зеленского еще в 2015 году, пишет Политека.
Тогда на «Украинской правде» вышла колонка Бобыренко под названием «Почему следующим президентом станет Зеленский».
В материале шла речь об обвале рейтингов тогдашнего президента Петра Порошенко вслед за Арсением Яценюком, и что другие существующие политические силы не станут продвигать нужные изменения.
Также упоминалось о сериале «Слуга народа», который вызвал резонанс в обществе и его главный герой стал эталоном для украинцев.
«Отыграет Владимир Зеленский три сезона «Слуги народа». Создаст партию. Скажет, что теперь будет как в кино. Покажут с десяток новых лиц, и будем иметь нового президента», — писал географ в 2015 году.
В сети восхитились его прогнозом. В частности, журналист Сергей Гришин предложил узнать у него, кто будет следующим президентом, чтобы вовремя сделать ставки.
Отметим, что также сбылся прогноз на счет Святосла Вакарчука. Астролог Влад Росс еще до президентской избирательной кампании заявил, что Святослав Вакарчук может провести силу в парламент и даже стать президентом Украины. Тогда он отметил, что многое зависит от даты выборов.
Влад Росс подчеркнул, что у Вакарчука такая же комбинация планет, как у Зеленского. Но у новоизбранного президента комбинация Луны и Сатурна в царственном льве, а у Вакарчука соединение Луны и Сатурна. Это соединение дает возможность Святославу занять президентское кресло.
Теги: Донбасс, победа, предсказание, Зеленский
- Украина победит: откровения от старцев с Афона
- "Шахтер" возглавил клубный рейтинг УЕФА
- Мариупольские пауэрлифтеры установили четыре мировых рекорда (ФОТО)
- Проиграл ли Кремль войну на Донбассе и стоит ли ожидать полномасштабное вторжение в Украину - мнение эксперта
- Польский лыжник снова допрыгался, но сегодня остался в сознании (ФОТО + ВИДЕО)
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- 25 июля в ОРДЛО прибудет «внеочередной гумконвой» из России17:35
- В ОРДО за сутки произошло 34 пожара: есть жертвы16:30
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В "Л/ДНР" отстранили часть российских офицеров и вернули в РФ22:34
- Звільнення Кличка: у Зеленського пішли на радикальні заходи22:12
- В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста21:45
- «Путин пытается менять свою методику»: генерал-лейтенант рассказал, для чего глава РФ прислал снайперов в Донецк21:16
- Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт20:50
- На Авдеевской промке ВСУ сделали "грузом 200" ненавидевшего Украину террориста "Хантера"20:28
- В Мариуполе патрульные спасли кошку-роженицу, которую сбил автомобиль19:52
- Члены НВФ блокируют работы по ремонту моста в Станице Луганской19:29
- На Харьковщине прогремел мощный взрыв: подробности18:58
- Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»18:34
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Выборы в Верховную Раду: ЦИК обработала более 65% протоколов
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе: последствия пугают даже ученых