Победу Зеленского предсказали еще в 2015 году: всплыл неожиданный факт

24.07.2019 20:50

Географ и член Бюро анализа политики Виктор Бобыренко предсказал победу Владимира Зеленского еще в 2015 году, пишет Политека.

Тогда на «Украинской правде» вышла колонка Бобыренко под названием «Почему следующим президентом станет Зеленский».

В материале шла речь об обвале рейтингов тогдашнего президента Петра Порошенко вслед за Арсением Яценюком, и что другие существующие политические силы не станут продвигать нужные изменения.

Также упоминалось о сериале «Слуга народа», который вызвал резонанс в обществе и его главный герой стал эталоном для украинцев.

«Отыграет Владимир Зеленский три сезона «Слуги народа». Создаст партию. Скажет, что теперь будет как в кино. Покажут с десяток новых лиц, и будем иметь нового президента», — писал географ в 2015 году.

В сети восхитились его прогнозом. В частности, журналист Сергей Гришин предложил узнать у него, кто будет следующим президентом, чтобы вовремя сделать ставки.

Отметим, что также сбылся прогноз на счет Святосла Вакарчука. Астролог Влад Росс еще до президентской избирательной кампании заявил, что Святослав Вакарчук может провести силу в парламент и даже стать президентом Украины. Тогда он отметил, что многое зависит от даты выборов.

Влад Росс подчеркнул, что у Вакарчука такая же комбинация планет, как у Зеленского. Но у новоизбранного президента комбинация Луны и Сатурна в царственном льве, а у Вакарчука соединение Луны и Сатурна. Это соединение дает возможность Святославу занять президентское кресло.