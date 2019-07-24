Размен Крыма на Донбасс: советник Зеленского наконец рассказал о мнении президента. ВИДЕО

24.07.2019 12:33

Владимир Зеленский никогда не пойдет на признание Крыма российским в обмен на возвращение Донбасса под контроль Киева.

Так считает советник президента Никита Потураев, передает "Диалог.UA" Ранее у Зеленского предрекли судьбу закона об особом статусе Донбасса.

Он убежден, что президент Зеленский не тот человек, который готов пойти на размен Крыма или Донбасса. Потураев подчеркнул, что глава государства не рассматривает такие варианты и даже не упоминает об этом, так как такой вариант неприемлем для украинского народа. "Для президента это недопустимо, он просто человек совершенно другого типа. Он не приемлет пыток, трусости, слабости. А это все равно про это", – добавил он.