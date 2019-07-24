- Один из главарей ОРЛО пообещал офицеру ВСУ «прокатиться на танке по Крещатику»11:52
- "Все будем менять", - Разумков впервые начал открыто говорить о медреформе. ВИДЕО11:33
- Снова дожди и грозы. Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды10:49
- Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров09:31
- "ПриватБанк" после суда сделал срочное заявление, это необходимо знать всем09:11
- Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости07:28
- В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО22:35
- Интимный скандал в ВСУ получил резонансное продолжение: что произошло21:52
- ЦВК порахувала 100% протоколів19:19
- Нападение на Порошенко под ГБР в деталях: новые кадры ожесточенной драки "слили" в Сеть. ВИДЕО19:02
"Слуга народа" готовит крупное изменение в Раде и Кабмине
Глава партии "Слуга народа" заявил, что необходимо переформатировать общение Парламента и правительства. Об этом Разумков рассказал в интервью "Интерфакс-Украины", передает "Диалог.UA".
Ранее глава "Слуги народа" Разумков рассказал о новом составе коалиции в Верховной Раде. На вопрос, каким будет механизм консультаций между Офисом президента, Верховной Радой и Кабинетом министров, политик ответил, что он будет открытым. У него также спросили, будут ли у "Слуги народа" вопросы к правительству в дни, когда Кабинет министров приходит на заседание Рады для публичного общения с депутатами или это будет прерогатива оппозиции. "Вопросы, наверное, будут возникать всегда. Это просто один из механизмов получения информации, который не должен быть единственным, когда вы пригласили премьера или представителей Кабмина в Раду, устраиваете политическую "порку", пытаясь заработать на этом баллы", - сказал Разумков. По его мнению, подобное общение чаще всего было неконструктивным. "Ведь эти обсуждения можно вести и в рамках парламентских комитетов. И Кабинет министров, по логике вещей, должен быть открыт для депутатов, если у них есть вопросы", - отметил глава политсилы. "Поэтому я надеюсь, что можно будет поменять формат, чтобы это было больше, как информационно, и Кабинет министров реально отчитывался, что он сделал или планирует сделать, а депутаты не устраивали "хайп"", - добавил Разумков. На вопрос, от какой практики председателя уходящей Верховной Рады Андрея Парубия он бы хотел отказаться, он ответил, что не хотел бы, чтобы в следующем Парламенте отказались от практики ставить законопроект на голосование 17 раз, как было с Избирательным кодексом. "Я понимаю, что бывают разные ситуации, но когда это становится практикой... А это именно была практика. Последний пример – 17 раз ставился на голосование Избирательный кодекс. Опять-таки, бывает всякое, но так надругаться над регламентом, это надо иметь талант", - заявил Разумков.
Теги: Украина, Донбасс, Кабинет министров, изменение, Верховная Рада, Слуга народа
- Кабмин представил Раде проект госбюджета-2016
- Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина, но без министра здравоохранения
- Рада отложила формирование правительства Украины
- «Сдайте ключ»: Зеленский жестко обратился к Порошенко и Верховной Раде. ВИДЕО
- Аннексия Крыма: журналист назвала предателя, сыгравшего ключевую роль
- Жители городов, принимающих Евро-2012, будут работать по субботам
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами12:21
- В Макеевке горела многоэтажка, есть жертвы12:05
- Один из главарей ОРЛО пообещал офицеру ВСУ «прокатиться на танке по Крещатику»11:52
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин11:08
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ10:52
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Боевики «ЛНР» роют новые траншеи и к ним из РФ заезжает гусеничная техника08:50
- На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества08:32
- Ситуация в ООС: боевики нарушили режим тишины, ранен боец07:49
- На территорию РФ со стороны Донецка выезжают железнодорожные составы с неизвестными грузами12:21
- В Макеевке горела многоэтажка, есть жертвы12:05
- Один из главарей ОРЛО пообещал офицеру ВСУ «прокатиться на танке по Крещатику»11:52
- "Все будем менять", - Разумков впервые начал открыто говорить о медреформе. ВИДЕО11:33
- Ситуация на блокпостах в зоне ООС в Донбассе: На КПВВ «Новотроицкое» много машин11:08
- Перемирие на Донбассе трещит по швам: боец ВСУ стал жертвой нападения оккупантов РФ10:52
- Снова дожди и грозы. Синоптики опубликовали свежий прогноз погоды10:49
- Противник открыл огонь из гранатомета: ранен боец ВСУ10:09
- Орк в тельняшке: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР09:48
- Россия возобновила провокации в Азовском море против украинских катеров09:31
- Психолог назвал слово, помогающее успокоиться21:27
- Безсмертный: Война России с Украиной – это провал модели европейской и мировой безопасности18:43
- Диетологи рассказали об идеальном летнем фрукте для похудения14:18
- Как поделили власть в Донецкой области12:26
- «Они с украинцами борются так, будто здесь можно устроить Россию на всей территории»: Портников заявил, что Москва не хочет договариваться с Киевом о мире. ВИДЕО17:14
- Стрельба и бойня: старые политики не хотят отдавать власть, Украина на пороге хаоса15:26
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»
- Савченко сделала неожиданное заявление об убитом главаре «ДНР». ВИДЕО
- Готовьтесь к новым холодам: синоптик дала свежий прогноз на конец июля
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ
- В Горловке внезапно скончались 45 человек
- "У Путина в голове сидят совсем не Донбасс и Крым", - Илларионов рассказал, что обязан знать Зеленский про главу Кремля
- Порошенко ошарашил планами в Раде, Зеленский принимает меры: «Он уже не в том возрасте, чтобы…»
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера
- Командующий ООС рассказал о продвижении ВСУ на Донбассе