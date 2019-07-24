«Сухого места не останется!» Украинские синоптики показали свежий прогноз

24.07.2019 10:52

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 24 июля, в Украине пройдут дожди с грозами, на юге до +29°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +28°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +23°. В центре пройдут дожди, температура до +27°.

Согласно народному прогнозу, 24 июля - день Ольги. Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь.