Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко

24.07.2019 15:10

Лідер ЄС продовжує тримати хорошу міну при поганій грі, підкреслив Віктор Небоженко.

Найголовнішим завданням екс-президента Петра Порошенка в новому парламенті є його політичне виживання, вважає політолог, директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко.

“Він (Порошенко, – ред.) Прекрасно розуміє, що зараз у нього сама головне політичне завдання зробити так, щоб парламентська більшість першим своїм рішення не здало його прокуратуру”, – пише експерт у колонці на Главреді, повідомляє from-ua.

На його думку, залишаючись “прекрасним актором”, Порошенко продовжує тримати хорошу міну при поганій грі.

“Але і у Слуги народу є бажання зробити його священної жертвою – козлом відпущення. Населення готове пропускати все інше, але особистість Порошенко, який п’ять років був царем, для електорату Слуги народу, а їх 44 відсотки, дуже важлива”, – зазначив політолог.

Небоженко підкреслив, що за його інформацією, Порошенко веде переговори про те, щоб зайняти посаду глави Нацбанку.

“Відкрию вам таємницю – зараз він пропонує себе на цю посаду, а не збирається бути ніяким генпрокурором або прем’єр-міністром. Він дійсно добре знає банківську справу, і разом з Валерією Гонтаревої поглумилися над українськими банками, в загальному розбирається в цьому. Але як все складеться, залежить від переговорів “, – підкреслив експерт.

Разом з тим він відкинув можливість домовленостей між Європейською солідарністю і Слугою народу.

“Це буде суперечити партії Порошенко, яка збудована з тих 23 відсотків, які голосували за нього на президентських виборах. І ці люди глибоко ображені перемогою Володимира Зеленського – вони ображені тим, що сильний, великий, жадібний, вольовий, розумний Порошенко програв якомусь слузі народу. Тому не зрозуміють Петра Олексійовича, якщо він вступить в любовний контакт з партією нового президента “, – додав політолог.