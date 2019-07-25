Дожди «перекочевали» на восток: свежий прогноз от украинских синоптиков

25.07.2019 16:45

Согласно данным from-ua, 25 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге до +31°.

На востоке пройдут дожди с грозами, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +31°.

На западе Украины без осадков. Температура до +27°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +24°. В центре практически без осадков, температура ночью до +27°.

Согласно народному прогнозу, 25 июля - Прокла. На святого Прокла - великие росы. На Прокла от росы намокла. На Прокла над лесом туман - к дождю.