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На Харьковщине погиб командир ВСУ

25.07.2019 09:28
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На Харьковщине погиб командир ВСУ

В Харьковской области вечером 23 июля во время ДТП погиб командир батареи 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Александр Андриенко.

Об этом сообщил боец 10-й ОГШБР ВСУ Глеб Бабич, передает donpress.com.

На своей странице в соцсети Бабич отметил:

«В 23:45 в автокатастрофе погиб наш друг, собрат и комбат Александр Андриенко. Ему было 34 года».

В машине с военным ехали также его жена, дочь и брат, которые остались живы. На момент аварии военный находился в отпуске у него остались трое маленьких детей. Бабич пишет:

«Для собратьев, друзей и тех добрых людей, кто захочет помочь семье — ниже счет Сашиной жены. Деньги им будут очень нужны. И сейчас и после. Потому что осталось трое детей. И младшему, Ванечке, нет еще года. И как-то придется жить дальше».



Теги: Донбасс, авария, Харьковская область, гибель, ДТП, ВСУ, соцсети
 
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