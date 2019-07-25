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В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО

25.07.2019 22:35
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В Киеве неизвестные напали на Порошенко. ВИДЕО

В четверг, 25 июля, в Киеве неизвестные напали на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко., пишет Апостроф.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп VIII созыва Владимир Арьев.
"Напали на автомобиль Порошенко на выходе из Государственного бюро расследований и сбежали в сторону площади Победы. За ними погнались два десятка полицейских. Трое-четверо классических "титушек"-спортсменов", - отметил он.



Теги: Донбасс, Киев, нападение, Порошенко
 
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