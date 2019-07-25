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В Киеве прохожий пытался дать отпор пьяной толпе, открыв стрельбу. ВИДЕО
Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева произошел опасный инцидент с пьяной компанией и прохожим.
Об этом сообщает издание "Информатор".
ЧП случилось по адресу улица Маршала Малиновского, 4в возле ресторана "Аджика". Тамкомпания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.
Как рассказал таксист, который стал очевидцем потасовки, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.
По словам других свидетелей, пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.
Теги: Донбасс, Киев, мужчина, пистолет, полиция, пострадавший, свидетель, стрельба, пьяный
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