Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выборы в Раду могут обернуться крупным скандалом: ЦИК может пойти на срочную меру

25.07.2019 16:07
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы в Раду могут обернуться крупным скандалом: ЦИК может пойти на срочную меру

Ситуация с подсчетом голосов на внеочередных выборах рискует обернуться крупным скандалом: стало известно, что в пяти округах может произойти повторный пересчет голосов. Члены комиссий на грани нервного истощения. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, пишет Диалог.UA.
Согласно ее данным, в пяти избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов. При этом ситуация сложилась критическая: члены комиссий на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или различные нарушения могут повлиять на принятие решения о проведении повторного подсчета. В рамках политического процесса уже открыты уголовные производства. При этом она добавила, что надежды на быстрое завершение процесса нет.



Теги: Украина, Донбасс, выборы, скандал, ЦИК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх