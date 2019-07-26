Бойца АТО избил сепаратист прямо в сердце Украины: хочется выть от злости

26.07.2019 07:28

В Бердичеве поклонник "русского мира" избил ветерана АТО за слова о том, что на Донбассе есть армия России.

Кадры избиения военного вызвали ажиотаж в Сети, сепаратисту может не поздоровиться, передает "Диалог.UA".

Вопиющий инцидент случился в городе Хмельницком. Там сепаратист спровоцировал конфликт с ветераном АТО. Услышав от него, что на Донбассе боец "воевал с Россией", поклонник Путина вспылил. "В смысле? Россия с нами не воюет!" - выдал он опешевшему ветерану АТО. "Это ты мне рассказываешь? Ты там был?” - поинтересовался военный у сепаратиста. Получил ожидаемый ответ: "Не был. Зачем мне там быть? Я что, до***б, на**й?"

Видео опубликовала группа "Лидер" в Facebook. Отмечалось, что изначально его в YouTube "слил" зачинщик драки, хвастаясь избиением ветерана. Там оно уже удалено.

Данные кадры вызвали бурную реакцию у украинских патриотов. Многие хотят мстить ненавистнику Украины.