Что помешает вступлению Украины в НАТО в 2020-м: глава МИД Климкин озвучил горькую правду

26.07.2019 20:59

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет единого мнения относительно вступления Украины в Альянс.

На саммите Альянса в Варшаве в 2016 году Украина взяла на себя обязательства соответствовать стандартам НАТО до конца 2020 года, но это не гарантирует ей членство, передает "Диалог.UA".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин. "В НАТО в это никто не верит, но, тем не менее, говорят, что работайте, мы будем вам помогать", - отметил Климкин. Более того, по его мнению, даже если Украина внедрит стандарты НАТО в сфере безопасности и оборонном секторе, докажет существование устойчивой демократии, ряд европейских стран все равно будет сомневаться в Киеве. Причина кроется в том, что Альянс будет оглядываться на позицию России. "Поэтому сегодня мы должны сказать честно: в НАТО консенсуса, единства относительно нашего членства в НАТО завтра или послезавтра нет.. У меня есть определенные идеи. Это опять-таки не будет завтра или послезавтра ... но НАТО может прийти, я очень осторожно скажу ... раньше, чем 15 лет или 10. И на это у нас есть шанс", - сделал вывод Павел Климкин.