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"Договориться с Путиным по Донбассу невозможно", - Климкин послал Зеленскому четкий сигнал
Президент Российской Федерации Владимир Путин не тот человек, с которым Владимиру Зеленскому можно договариваться о завершении войны на Донбассе на условиях Киева.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно", - отметил глава внешнеполитического ведомства. При этом дипломат подчеркнул, что власти Российской Федерации всеми силами стремятся навязать Киеву и президенту Владимиру Зеленскому в частности мысль о федерализации Украины под видом сценария завершения войны. "Заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было", - резюмировал Павел Климкин на публичном обсуждении деятельности МИД.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, МИД, сценарий, федерализация, Климкин, Зеленский
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