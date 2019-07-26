Финальные итоги выборов: ЦИК назвала 5 партий новой Рады, озвучив феноменальные результаты "Слуги народа"

26.07.2019 13:50

Согласно данным обработки всех 100% электронных протоколов, партия "Слуга народа" набирает больше всего голосов и с весомым отрывом побеждает на парламентских выборах в Украине.

В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги обработки 100% электронных протоколов на внеочередных парламентских выборах в Украине, передает "Диалог.UA".

Итак, в Верховную Раду попадают пять политических партий, среди которых пропрезиденсткая политсила "Слуга народа" набирает рекордное количество голосов. Соответствующие данные появились на сайте Центральной избирательной комиссии.

За "Слугу народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 097 голосов).

Партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 087 голосов).

"Батькивщина" набрала 8,18% (1 млн 196 тыс. 258 голосов). "Европейская солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс. 475 голосов).

А "Голос" набрал 5,82% (851 тыс. 669 голосов).

За другие партии проголосовали менее 5% избирателей. Список партий, которые проиграли выборы, выглядит следующим образом:

"Радикальная партия" (4,01%),

"Сила и честь" (3,82%),

"Оппозиционный блок" (3,03%), партия "Украинская стратегия Гройсмана" (2,41%),

"Партия Шария", набравшая 2,23%,

ВО "Свобода" с результатом 2,15%,

"Гражданская позиция", за которую проголосовали 1,04% избирателей, менее 1% голосов набрали "Партия зеленых" (0,66%) и партия "Объединение "Самопомощь" (0,62%).